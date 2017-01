Parteien : CDU bereitet Wahlkampf-Marathon vor

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Bürger aufgefordert, offensiv für die Werte der Demokratie einzutreten. «Eines kann nicht sein: Dass einige Teile von uns allen darüber befinden, wer das Volk ist, und andere einfach aus dem Volk ausgeschlossen werden», sagte sie bei einer CDU-Veranstaltung in Saarlouis. «Wir alle sind das Volk.» Merkel sprach kurz vor einer Klausur der CDU-Bundesvorstands heute und morgen im saarländischen Perl. Dabei will die Parteiführung eine Erklärung beschließen, in der ein Kurs von «Maß und Mitte» für die bevorstehenden Landtagswahlen angekündigt wird - und für die Bundestagswahl im Herbst.

