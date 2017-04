Chemie : Demo gegen Monsanto-Übernahme bei Bayer-Aktionärstreffen

Bonn (dpa) – Rund 200 Demonstranten haben in Bonn gegen die geplante Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto durch Bayer protestiert. Mit «Patent-Verbrennungsmaschinen», Transparenten und Reden machten das Hilfswerk Misereor, die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft und andere Organisationen am Rande der Bayer-Hauptversammlung auf mögliche Risiken aufmerksam. Die Übernahme liegt derzeit zur Prüfung bei zahlreichen Kartellbehörden. In Brüssel will Bayer noch im zweiten Quartal den Antrag auf Genehmigung einreichen.

von dpa

erstellt am 28.Apr.2017 | 12:21 Uhr