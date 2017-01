Handball : Deutsche Handballer vor zweitem WM-Spiel gegen Chile

Die deutschen Handballer bestreiten heute gegen Chile ihr zweites Spiel bei der Weltmeisterschaft in Frankreich. Nach dem hart erkämpften Auftaktsieg gegen Ungarn geht die DHB-Auswahl als klarer Favorit in das Duell mit den Südamerikanern in Rouen. Bundestrainer Dagur Sigurdsson wird erneut auf seinen zuletzt überragenden Kapitän Uwe Gensheimer setzen können. Sollte auch gegen Chile ein Sieg gelingen, wäre das für den Europameister ein großer Schritt Richtung Achtelfinale.

