Der Handel an den US-Börsen ist ohne klare Orientierung zu Ende gegangen. Beim Dow Jones Industrial bedeuteten 20 957,90 Punkte am Ende ein hauchdünnes Plus von 0,04 Prozent. Der Eurokurs sank leicht. Zuletzt wurden in New York 1,0888 US-Dollar für die Gemeinschaftswährung bezahlt.

von dpa

erstellt am 03.Mai.2017 | 23:49 Uhr