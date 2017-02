Notfälle : Drei Leichen in Wohnung gefunden

Drei Leichen sind in einer Wohnung in Kirchehrenbach in Bayern gefunden worden. Dabei handelt es sich nach Angaben der Polizei Oberfranken um eine Frau und zwei Kinder. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen und zu den Identitäten der Toten liefen, sagte ein Polizeisprecher. Die Erstalarmierung sei nicht wegen eines Brandes eingegangen. Erst als die Rettungskräfte ankamen, sei eine Rauchentwicklung entdeckt worden.

von dpa

erstellt am 07.Feb.2017 | 14:48 Uhr