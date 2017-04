Wahlen : Euro nach Frankreich-Wahl weiter im Plus - Euphorie ebbt ab

Der Euro hat nach der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl deutlich an Wert gewonnen. Allerdings hielt sich die erste Euphorie der ersten Handelsstunden am Devisenmarkt nicht. Zuletzt kostete ein Euro mit 1,0840 Dollar zwar rund ein Prozent mehr als Freitagabend - im Vergleich zum Höchststand kurz nach Start des asiatischen Handels musste die europäische Gemeinschaftswährung aber wieder Federn lassen. In der ersten Euphorie über den Ausgang der ersten Wahlrunde in Frankreich war der Euro bis auf 1,0933 US-Dollar und damit den höchsten Stand seit fast fünf Monaten gestiegen.

von dpa

erstellt am 24.Apr.2017 | 04:52 Uhr