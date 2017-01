Terrorismus : Fall Amri: Rufe nach Neuorganisation der Terrorabwehr

Politiker aller Parteien wollen als Konsequenz aus dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt die Verantwortlichkeiten in der Terrorabwehr neu organisieren. Kritik gab es beim Innenausschuss vor allem an der Arbeitsweise des Gemeinsamen Terrorabwehrzentrums, in dem die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern Informationen austauschen. Grünen-Politikerin Irene Mihalic sprach von «einer Art organisierter Verantwortungslosigkeit». BKA-Präsident Holger Münch sagte, niemand habe versucht, Ermittlungen länderübergreifend zusammenzuführen, um Amris Inhaftierung zu erreichen.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen