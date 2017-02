Bundesregierung : Gabriel für laxere Schuldenpolitik in der EU

Außenminister Sigmar Gabriel hat sich für eine weniger strenge Finanz- und Schuldenpolitik in der EU ausgesprochen. Es mache «keinen Sinn», Frankreich «keinen Millimeter Spielraum» zu geben, oder mit Italien über 0,2 Prozent des Haushaltsdefizits «bis aufs Mark zu streiten», sagte der Vizekanzler im ARD-«Bericht aus Berlin». Den Ländern, die Reformen durchführten, solle die EU Zeit geben, ihre Defizite abzubauen. Als Beispiele nannte er Frankreich, Italien und Portugal. Zugleich müsse in Wachstum und Beschäftigung investiert werden, «damit die Menschen sehen, dass sie was von Europa haben».

von dpa

erstellt am 05.Feb.2017 | 19:47 Uhr