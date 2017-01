Buntes : Gelbe Karte für Heiratsantrag auf dem Fußballplatz

Traumtor, Heiratsantrag und Gelbe Karte: Der Fußballer Ashton Surber hat ein turbulentes Erstligaspiel auf der Pazifik-Insel Guam erlebt. Im Spiel seiner NAPA Rovers gegen den bis dahin ungeschlagenen Verein der Guam-Werft gelang Surber zunächst ein spektakuläres Tor per Fallrückzieher. Noch im Jubeln zog er sein Trikot aus, unter dem er ein T-Shirt mit einem aufgedruckten Heiratsantrag «Marry Me?» trug. So kniete er sich am Spielfeldrand vor seiner Angebeteten hin. Der Schiedsrichter hatte dafür kein Verständnis - er zückte die Gelbe Karte für den Regelverstoß.

