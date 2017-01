Tarife : Geldboten im Warnstreik für mehr Lohn

Geldboten in neun Bundesländern sind in einen ganztägigen Warnstreik getreten. Sie protestieren damit gegen das bisherige Lohnangebot der Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen, die am Montag fortgesetzt werden. Wie viele Mitarbeiter sich an dem Warnstreik beteiligten, konnte die Gewerkschaft Verdi am Vormittag noch nicht angeben. Die Boten beliefern Geldautomaten, Bankfilialen und Einzelhändler mit Bargeld. Laut Gewerkschaften ist deshalb möglich, dass einzelne Geldautomaten am Wochenende leer sind.

