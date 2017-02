Terrorismus : Italienische Polizisten nach Schüssen auf Amri versetzt

Die als Helden gefeierten italienischen Polizisten, die den Berliner Attentäter Anis Amri auf seiner Flucht bei Mailand stoppten und erschossen, sind versetzt worden. Dass sie nicht weiter in Sesto San Giovanni bei Mailand eingesetzt werden, sei eine Vorsichtsmaßnahme, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Die Entscheidung habe das italienische Innenministerium getroffen. Amri hatte in Berlin einen gekaperten Lkw in einen Berliner Weihnachtsmarkt gesteuert und zwölf Menschen getötet. Kurz nach Amris Tötung war Kritik an der Namensnennung der Polizisten aufgekommen.

von dpa

erstellt am 05.Feb.2017 | 12:55 Uhr