International : Kanzlerin Merkel besucht russischen Präsidenten Putin in Sotschi

Erstmals seit zwei Jahren wieder besucht Bundeskanzlerin Angela Merkel heute Kremlchef Wladimir Putin in Russland. Bei den Gesprächen im Kurort Sotschi am Schwarzen Meer geht es nach Angaben aus Berlin und Moskau unter anderem um die Konflikte in der Ukraine und Syrien. Für die Kanzlerin dient der Besuch auch der Vorbereitung des G20-Gipfels, der im Juli in Hamburg stattfindet. Zuletzt war Merkel im Mai 2015 in Moskau gewesen. Damals hatte sie einen Kranz zum 70. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges niedergelegt.

von dpa

erstellt am 02.Mai.2017 | 00:43 Uhr