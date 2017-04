Notfälle : Kinder tot in Wohnung in Unterensingen entdeckt

Die Polizei in Baden-Württemberg ermittelt im Fall zweier toter Kinder in Unterensingen. Es handelt sich um einen Jungen und ein Mädchen im Alter von vier und acht Jahren. Zu den Eltern gab es zunächst keine Angaben. Weitere Einzelheiten will die Staatsanwaltschaft Stuttgart im Laufe des Tages mitteilen.

von dpa

erstellt am 21.Apr.2017 | 11:32 Uhr