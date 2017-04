Unfälle : Kunde wird in Baumarkt von Betonsteinen erschlagen

Von einer tonnenschweren Palette mit Betonsteinen ist ein 31 Jahre alter Kunde in einem Baumarkt in Bayern erschlagen worden. Der Mann stand in der Nähe eines Gabelstaplers, mit dem ein Mitarbeiter des Baumarktes in Fürth an den Paletten arbeitete. Aus noch ungeklärter Ursache löste sich eine Palette und traf den 31-Jährigen tödlich. Der Mann starb noch am Unfallort.

von dpa

erstellt am 15.Apr.2017 | 15:49 Uhr