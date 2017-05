Kunst : Legendärer Maler A. R. Penck ist tot

Paris (dpa) – Der deutsche Maler A. R. Penck ist tot. Der 77-Jährige sei bereits gestern nach einer längeren Krankheit in Zürich gestorben, teilte die Galerie Michael Werner mit. A. R. Penck gilt als bedeutendster Gegenwartskünstler und Vater der «Neuen Wilden». Der Maler, Grafiker und Bildhauer wurde am 5. Oktober in Dresden geboren, wurde jedoch 1980 aus der DDR ausgebürgert und siedelte in den Westen über. Penck ist mit seiner Bildsprache aus Strichmännchen mit erigierten Penissen, Kreuzzeichen, Totenköpfen und beißenden Hunden bekannt geworden.

von dpa

erstellt am 03.Mai.2017 | 19:49 Uhr