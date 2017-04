Kriminalität : Mordvideo auf Facebook - Fieberhafte Suche nach Verdächtigem

Cleveland (dpa) - Er suchte sein Opfer offensichtlich willkürlich aus, stellte ein Video der Tat online und tauchte anschließend ab: Nach der kaltblütigen Ermordung eines Rentners in Cleveland fahnden die Sicherheitsbehörden in den USA landesweit nach dem mutmaßlichen Täter. Auf Hinweise, die zur Festnahme des 37-jährigen Steve Stephens führen, setzte die Polizei eine Belohnung von 50 000 US-Dollar aus. Stephens soll am Sonntag einen 74 -jährigen Rentner getötet und ein Video der Tat bei Facebook veröffentlicht haben. Es scheint, als habe er sein Opfer auf der Straße nach dem Zufallsprinzip ausgewählt.

von dpa

erstellt am 18.Apr.2017 | 03:00 Uhr