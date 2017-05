Bahn : Nach ICE-Unfall weiter Einschränkungen im Bahnverkehr

Nach dem ICE-Unfall am Dortmunder Hauptbahnhof müssen Tausende Pendler und Reisende in Nordrhein-Westfalen weiterhin mit Einschränkungen rechnen. Der Zugverkehr zwischen dem Dortmunder Hauptbahnhof und Witten ist nach wie vor unterbrochen. Daher können einige Fernverkehrszüge von und nach Hagen den Dortmunder Hauptbahnhof nicht anfahren, heißt es von der Bahn. Allerdings fahren auch wieder die ersten Fern- und Regionalzüge planmäßig. Der Zugverkehr in Richtung Bochum rolle zum Beispiel wie vorgesehen.

von dpa

erstellt am 03.Mai.2017 | 07:48 Uhr