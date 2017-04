Kriminalität : Neue Hinweise im Entführungsfall Würth - Tätersuche erneut im TV

Im Fall des 2015 entführten Milliardärssohns Würth gibt es neue Hinweise. Präsentiert wurden sie in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst». Laut Staatsanwaltschaft Gießen wurde ein Telefonanruf des Kidnappers erneut analysiert. Der Täter spreche mit deutlichem Dialekt. Er habe wohl Deutsch im Rhein-Main-Gebiet gelernt. Der behinderte Sohn des baden-württembergischen Schrauben-Milliardärs Reinhold Würth war im Juni 2015 gekidnappt worden. Er wurde dann in einem Wald unversehrt an einen Baum gekettet gefunden.

von dpa

erstellt am 26.Apr.2017 | 22:47 Uhr