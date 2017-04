Börsen : New Yorker Börse: Nasdaq Composite über 6000 Punkten

Starke Quartalszahlen und die Hoffnung auf deutliche Steuersenkungen für US-Unternehmen haben dem New Yorker Aktienmarkt weiter Auftrieb gegeben. Der Leitindex Dow Jones übersprang erstmals seit fast sechs Wochen wieder die runde Marke von 21 000 Punkten und stand zum Handelsschluss mit 20 996 Punkten und einem Plus von 1,12 Prozent nur wenige Zähler darunter. Der Euro blieb im New Yorker Handel mit zuletzt 1,0935 US-Dollar über der Marke von 1,09 Dollar.

von dpa

erstellt am 25.Apr.2017 | 22:50 Uhr