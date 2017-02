Terrorismus : Pariser Macheten-Angreifer außer Lebensgefahr

Einen Tag nach dem Angriff auf eine Militärpatrouille beim Pariser Louvre ist der Täter außer Lebensgefahr. Sein Zustand habe sich verbessert, wie die französische Nachrichtenagentur AFP aus Ermittlerkreisen erfuhr. Er könne jedoch noch nicht verhört werden. Der Mann hatte gestern in der unterirdischen Einkaufspassage, die zum Museum führt, mit einer Machete in jeder Hand vier Soldaten angegriffen. Einer von ihnen schoss dem Angreifer in den Bauch. Bei dem Täter handelt es sich vermutlich um einen 29-jährigen Ägypter. Die Ermittler gehen von einem Terrorakt aus.

erstellt am 04.Feb.2017 | 13:52 Uhr