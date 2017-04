Militär : Polen will Schüler militärisch ausbilden

Polen will seine Schüler künftig militärisch ausbilden. Vize-Verteidigungsminister Michał Dworczyk sagte in einem Interview der Tageszeitung «Rzeczpospolita», langfristig solle in jedem der über 300 Landkreise mindestens eine Armeeschule entstehen. Laut Dworczyk soll im September ein entsprechendes Pilotprojekt mit 50 Schulen an den Start gehen. Die Jugendlichen könnten dann ein bis zwei Stunden theoretischen Unterricht pro Woche erhalten sowie Schulungen auf dem Truppenübungsplatz absolvieren.

von dpa

erstellt am 26.Apr.2017 | 14:10 Uhr