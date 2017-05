International : Putin und Erdogan loben neue Zusammenarbeit

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan und Kremlchef Wladimir Putin wollen mit Schutzzonen das Blutvergießen in Syrien eindämmen. Nach einem Treffen in Sotschi sagte Erdogan, solche Zonen wären ein «Schlüssel», um das Blutvergießen in Syrien zu stoppen. «Wir müssen solche Mechanismen finden, die ein Ende des Blutvergießens garantieren», sagte Putin. Darin stimme er mit dem türkischen Präsidenten überein und darüber habe er auch am Vorabend mit US-Präsident Donald Trump gesprochen.

von dpa

erstellt am 03.Mai.2017 | 19:53 Uhr