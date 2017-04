Fußball : Schalke 04 in Europa League an Ajax Amsterdam gescheitert

Erstmals seit 2005 steht keine deutsche Fußball-Mannschaft im Halbfinale eines europäischen Wettbewerbes. Nach dem FC Bayern und Borussia Dortmund in der Champions League scheiterte auch der FC Schalke 04 in der Europa League. Gegen Ajax Amsterdam gewann der Bundesliga-Elfte das Viertelfinal-Rückspiel zwar mit 3:2 in der Verlängerung, doch das reichte nach der 0:2-Niederlage im Hinspiel vor einer Woche nicht.

erstellt am 20.Apr.2017 | 23:47 Uhr