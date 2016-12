Jahreswechsel : Silvester feiern auf der ganzen Welt - starke Sicherheitsvorkehrungen

Riesenfeuerwerk im Hafen von Sydney, Lichter-Stern über dem Himmel von Auckland: Im pazifischen Raum haben schon Millionen Menschen ins neue Jahr reingefeiert. Als Allererste haben die Menschen auf Samoa das neue Jahr begrüßt. Punkt 11 Uhr Mitteleuropäischer Zeit begann dort 2017. Bei uns gehen die Feiern erst noch los. In vielen deutschen Großstädten gelten starke Sicherheitsmaßnahmen. So wird etwa die Feier am Brandenburger Tor in Berlin zusätzlich mit Betonklötzen gegen Angriffe mit Fahrzeugen gesichert.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen