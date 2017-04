Parteien : Söder erwartet von Seehofer «absolute Mehrheit» in Bayern

Nach der Ankündigung Horst Seehofers, 2018 als CSU-Parteichef und Ministerpräsident in Bayern wieder anzutreten, gibt es hohe Erwartungen in seiner Partei. Natürlich gehe es in Bayern darum, die absolute Mehrheit zu verteidigen, das sei das oberste Ziel, sagte Finanzminister Markus Söder im ZDF. Dazu müsse die Partei «auf jeder Positionen optimal besetzt sein». Gefragt, ob ihm Seehofers einstige Vorwürfe noch nachgingen, charakterlich ungeeignet zu sein als Nachfolger, wehrte Söder ab. Er wolle Seehofer «ehrlich» unterstützen.

von dpa

erstellt am 24.Apr.2017 | 22:48 Uhr