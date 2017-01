International : Steinmeier sieht mit Trump Zäsur

Bundesaußenminister Frank Walter Steinmeier sieht in der Präsidentschaft von Donald Trump eine Zäsur. Mit der Wahl Trumps sei die alte Welt des 20. Jahrhunderts endgültig vorüber, schrieb der SPD-Politiker in einem Gastbeitrag für «Bild am Sonntag». Wie die Welt von morgen aussehen werde, sei nicht ausgemacht und völlig offen. Die Bundesregierung werde jetzt das Gespräch suchen und der neuen Administration in Washington die Haltung, Werte und Interessen Deutschlands erläutern.

