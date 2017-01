Konflikte : Syrien-Gespräche: Moskau und Ankara treiben Planung voran

Trotz der brüchigen Waffenruhe in Syrien treiben die Türkei und Russland die Vorbereitungen für neue Friedensgespräche voran. Die Verhandlungen in der kasachischen Hauptstadt Astana sollen am 23. Januar beginnen, wie der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu sagte. Allerdings ist völlig offen, ob die Verhandlungen überhaupt stattfinden. Die Türkei und Russland hatten eine Waffenruhe ausgehandelt. Die Opposition wirft den Regierungstruppen jedoch permanente Verstöße gegen die Feuerpause vor.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen