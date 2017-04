Demonstrationen : Tausende fordern von Trump: Steuerunterlagen offenlegen

Tausende Amerikaner haben in Protestmärschen Präsident Donald Trump aufgefordert, endlich seine Steuerunterlagen zu veröffentlichen. Die Demonstrationen in Dutzenden Städten, unter anderem in Washington. Chicago, New York und Los Angeles, fanden am sogenannten «Steuertag» statt: Der 15. April ist jährlich der Stichtag, bis zu dem die Amerikaner ihre Steuererklärungen abgeben müssen. In der kalifornischen Stadt Berkeley kam es nach Angaben des Senders CNN zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Anhängern und Gegnern Trumps. 13 Menschen seien festgenommen worden.

von dpa

erstellt am 16.Apr.2017 | 01:16 Uhr