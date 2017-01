Gesundheit : Techniker Krankenkasse ist gegen Sanktionen beim Essen

Berlin (dpa) - Die Techniker Krankenkasse wirbt für eine bewusstere Ernährung, aber ohne Verbote und Sanktionen. «Essen ist viel mehr als nur Nahrungsaufnahme. Es ist Kultur, Genuss und bringt Menschen zusammen», sagte TK-Chef Jens Baas anlässlich der Vorstellung einer neuen Studie zum Ernährungsverhalten in Deutschland. Die Verbraucher in Deutschland wüssten zwar viel über die negativen Auswirkungen zu hohen Fleischkonsums - wie Massentierhaltung, Klimawandel oder eben Übergewicht. Sie passten ihr Essverhalten aber noch zu wenig diesen Erkenntnissen an, macht die Studie deutlich.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen