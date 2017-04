Kriminalität : Toter Säugling gefunden - Junge starb kurz nach der Geburt

Ein toter Säugling ist in einem Altkleidersack in Schifferstadt gefunden worden. Eine Obduktion habe ergeben, dass der Junge lebend zur Welt gekommen war und kurz nach der Geburt starb, teilten die Polizei Rheinpfalz und die Staatsanwaltschaft Frankenthal mit. Die Todesursache sei noch unklar, es gebe aber keine Hinweise auf äußere Gewalteinwirkung. Die Leiche des Säuglings lag in einem Altkleidersack in einem Container. Zwei Mitarbeiter einer Spedition hatten den Körper gestern entdeckt.

von dpa

erstellt am 16.Apr.2017 | 20:48 Uhr