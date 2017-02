Regierung : Trump sichert Stoltenberg starke Unterstützung für Nato zu

US-Präsident Donald Trump hat Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg telefonisch die «starke Unterstützung» seines Landes für das Militärbündnis versichert. Das teilte das Weiße Haus mit. Demnach erörterten Trump und Stoltenberg auch, wie man alle Nato-Miglieder «ermuntern» könnte, ihren Verpflichtungen bei den Verteidigungsausgaben nachzukommen. Außerdem habe Trump seine Teilnahme an einem Nato-Gipfel Ende Mai in Europa zugesagt. Darüber hinaus sei über Möglichkeiten zur friedlichen Lösung des Konflikts an der ukrainisch-russischen Grenze gesprochen worden.

von dpa

erstellt am 06.Feb.2017 | 03:46 Uhr