Konflikte : Türkische Jets greifen Kurden in Syrien und im Irak an

Bei türkischen Luftangriffen auf Kurdenstellungen im Norden Syriens und des Iraks sind Aktivisten zufolge mehr als 20 Menschen getötet worden. Jets hätten die mit den USA verbündete Kurden-Miliz YPG sowie die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK bombardiert, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Im Nordosten Syriens seien 15 YPG-Kämpfer und drei Mitarbeiter eines Medienzentrums der Miliz gestorben. Die YPG ist in Syrien wichtigster Partner des Westens im Kampf gegen den IS. Ankara sieht in der Kurdenmiliz dagegen einen PKK-Ableger.

von dpa

erstellt am 25.Apr.2017 | 16:46 Uhr