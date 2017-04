Konflikte : TV-Sender: Tote bei Autobombenanschlag in Bagdad

In der irakischen Hauptstadt Bagdad sind bei einem Anschlag mit einer Autobombe nach Angaben des Fernsehsenders Al-Arabija mindestens sechs Menschen getötet worden. Mindestens sieben weitere seien verletzt worden. Demnach ereignete sich der Anschlag im Stadtzentrum. Bislang hat sich keine Organisation zu dem Angriff bekannt. In den vergangenen Monaten hatte die Terrorgruppe Islamischer Staat wiederholt Ziele in Bagdad angegriffen.

von dpa

erstellt am 28.Apr.2017 | 22:54 Uhr