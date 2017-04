Verteidigung : US-Toprepublikaner Ryan: Nato vielleicht wichtiger denn je

Tallinn (dpa) - Der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, der Republikaner Paul Ryan, hat bei einem Besuch in Estland versichert, dass die USA treu zur Nato stehen. «Unsere starke Unterstützung für die Nato ist eindeutig, unmissverständlich. Wir fühlen sehr stark, dass die Nato äußerst entscheidend und wesentlich ist. Und wir glauben, dass die Nato jetzt vielleicht wichtiger ist denn je zuvor», sagte Ryan in Tallinn. Seinen Gastgebern sicherte er Beistand zu: Die USA stünden Schulter an Schulter mit Estland.

von dpa

erstellt am 22.Apr.2017 | 19:10 Uhr