Regierung : US-Wirtschaftspolitik: Zypries warnt vor Gefahren

Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries sieht durch die neue US-Regierung Gefahren auf die deutsche Wirtschaft zukommen. «Was wir seit zehn Tagen erleben, ist alarmierend und irritierend.» Das gehe in eine völlig falsche Richtung, sagte Zypries der «Bild»-Zeitung. Zwar hätten die USA nur zehn Prozent Anteil am Export deutscher Unternehmen, Europa dagegen 60 Prozent. Dennoch wäre eine Abschottung schlecht für die deutsche Wirtschaft und damit auch für Arbeitsplätze, so Zypries.

von dpa

erstellt am 01.Feb.2017 | 03:50 Uhr