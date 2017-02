Unfälle : Vermisster Deutscher in Vorarlberg tot unter Lawine gefunden

Ein deutscher Skifahrer ist zwei Tage nach seinem Verschwinden in den österreichischen Alpen tot aus einem Schneebrett geborgen worden. Der 64-Jährige aus dem oberfränkischen Burgkunstadt war allein abseits der gesicherten Pisten im Skigebiet Lech in Vorarlberg unterwegs gewesen, berichtete die Polizei. Als er am Donnerstag nicht in sein Hotel zurückkehrte, wurde eine Suchaktion gestartet. Bergretter suchten seitdem mit Hilfe eines Hubschraubers, einer Drohne und Hunden nach dem Mann. Heute wurde der Vermisste unterhalb der Bergstation einer Seilbahn unter Schneemassen gefunden.

von dpa

erstellt am 04.Feb.2017 | 13:56 Uhr