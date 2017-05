Kriminalität : Wehrbeauftragter zu von der Leyens Kritik: «Führung fängt oben an»

Berlin (dpa) - Der Wehrbeauftragte des Bundestags hat die scharfe Kritik von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen an der Bundeswehr zurückgewiesen. Von der Leyen spricht unter anderem von Führungsschwäche. Zum Skandal um einen rechtsextremen Offizier mit möglicherweise terroristischen Absichten sagte Hans-Peter Bartels im Bayerischen Rundfunk, die Truppe habe «jede Menge» Probleme. Wenn die Ministerin sage, es gebe ein Führungsproblem, dann müsse man sagen: Führung fängt oben an. Von der Leyen hätte in dreieinhalb Jahren Amtszeit selbst schon Weichen stellen können.

von dpa

erstellt am 02.Mai.2017 | 09:55 Uhr