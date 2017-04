Demonstrationen : Wieder Proteste gegen Verfassungsreferendum in der Türkei

Die Kritiker des Verfassungsreferendums in der Türkei gehen weiter auf die Straße. In Istanbul kam es am Abend zum vierten Mal hintereinander zu Protesten. Im Stadtteil Besiktas demonstrierten rund 1500 Menschen friedlich gegen Staatschef Recep Tayyip Erdogan und gegen die Wahlkommission. Ihr werfen sie Parteilichkeit vor, da die Wahlkommission Anträge der Opposition auf Annullierung des Referendums abgelehnt hatte. Auch in anderen Städten des Landes war zu Protesten aufgerufen worden.

von dpa

erstellt am 20.Apr.2017 | 08:33 Uhr