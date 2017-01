Fußball : Wolfsburg gewinnt Nordderby - Bremen verliert gegen Dortmund

Der VfL Wolfsburg hat das Nordderby der Fußball-Bundesliga gegen den Hamburger SV mit 1:0 gewonnen und damit den ersehnten Sieg im Abstiegskampf gefeiert. Am letzten Spieltag der Hinrunde verlor Werder Bremen in Unterzahl nach Rot für Torhüter Jaroslav Drobny zu Hause gegen Borussia Dortmund mit 1:2. Schlusslicht Darmstadt 98 kam nicht über ein 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach hinaus. Auch der FC Ingolstadt bleibt nach dem 0:1 bei Schalke 04 in akuter Gefahr. Der FC Augsburg kassierte eine bittere 0:2-Heimniederlage gegen 1899 Hoffenheim.

