Unfälle : Zehn Tote nach Hauseinsturz in Kolumbien

Cartagena de Indias (dpa) – In Kolumbien hat es beim Einsturz eines im Bau befindlichen Hauses mindestens zehn Tote gegeben. Wie die Behörden in der Stadt Cartagena de Indias berichteten, wurden zunächst noch sechs Menschen vermisst. Das achtstöckige Gebäude war plötzlich in sich zusammengebrochen. Mehr als 30 Bauarbeiter befanden sich zu dem Zeitpunkt in dem Haus. Laut dem Bürgermeister der Stadt im Norden Kolumbiens, Manuel Duque, vermuten die Behörden, dass die Bauvorschriften nicht eingehalten worden seien. Die Baufirma habe Genehmigungen gefälscht, sagte der Lokalpolitiker im Radio.

von dpa

erstellt am 28.Apr.2017 | 17:18 Uhr