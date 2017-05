Brände : Zwölf Verletzte bei Wohnhaus-Brand

Bei einem Wohnhaus-Brand in Baden-Württemberg sind zwölf Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Nach Angaben der Polizei war das Feuer am frühen Morgen im Keller des Gebäudes in Murr im Kreis Ludwigsburg ausgebrochen. Bei elf Verletzten bestand der Verdacht einer Rauchvergiftung. Ein weiterer erlitt Verbrennungen beim Versuch, die Flammen zu löschen. Nähere Angaben zu den Verletzten oder zur Brandursache gab es noch nicht.

von dpa

erstellt am 08.Mai.2017 | 07:21 Uhr