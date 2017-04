Neuer Schoko-Keks : Ab 16 Jahren: Pick Up warnt mit Altersbegrenzung vor Schärfe

vergrößern 1 von 1 Foto: Bahlsen 1 von 1

Vorsicht, dieser Keks hat es in sich. Mit einer neuen Kreation seines Schoko-Riegels Pick Up will Bahlsen überraschen. Zwei Kekse umschließen eine Milchschokoladenfüllung – dafür ist Pick Up bekannt. Doch von Mai bis Juni wird das Sortiment um eine scharfe Edition erweitert. Eine feurige Chili-Schokoladenfüllung befindet sich nun zwischen den beiden Leibnizkeksen und soll nach Informationen des Keksherstellers seinen Fans die Tränen in die Augen treiben. Doch damit nicht genug: Um Naschkatzen zu zeigen, wie scharf der neue Schoko-Keks wirklich ist, hat Bahlsen sein Produkt besonders gekennzeichnet.

Pick Up mit Altersbegrenzung

„Mutprobe“ und „Ab 16“ sind die Worte, die auf der Verpackung des sonst so süßen Kekses prangen. Die Altersbegrenzung soll natürlich mit einem Augenzwinkern verstanden werden, zumal Chilinoten in Schokoladenkreationen keine neue Erfindung sind. Mit seinem neuen Riegel knüpft Bahlsen an ungewöhnliche Ideen andere Lebensmittelhersteller an.

So hatte das Bielefelder Unternehmen Dr. Oetker im April mit einer Schokoladen-Pizza im Tiefkühlregal überrascht. Statt Hefeteig, Käse, Salami oder Gemüse verfeinern Milchschokolade-Raspeln, Schokoladen Tröpfchen und weiße Schokoladen-Stückchen die neue Kreation.

Wie aus einer herzhaften Mahlzeit eine Süßspeise entsteht, weiß auch ein Bremer Café-Betreiber. Im April eröffnete Burak Bicerler gemeinsam mit seinem Vater das Café Rana an der Domsheide und verkauft in seinem Landen einen Schoko-Kebab. Statt Fleisch drehen sich zehn Kilogramm Schokoladen am Spieß, werden auf elf Grad hinuntergekühlt und mit einem Obstschäler abgeraspelt.

Ob Bahlsen mit seiner scharfen Pick-Up-Edition ein ähnlicher Coup wie Bahlsen mit der Schoko-Pizza gelingt, bleibt abzuwarten. Naschfans dürfen gespannt sein, welche Ideen sich die Lebensmittelindustrie für 2017 noch so einfallen lässt.

von Sarah Engel

erstellt am 26.Apr.2017 | 14:57 Uhr