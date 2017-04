Nicht in allen Bundesländern : Blitzermarathon am Mittwoch: Polizei verschärft Kontrollen

Mit verschärften Tempokontrollen überprüft die Polizei am Mittwoch in mehreren Bundesländern Raser. Bayern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Brandenburg und Thüringen beteiligen sich an einem europaweiten Blitzermarathon.