Unterbringungssituation : Brand in Flüchtlingsunterkunft wurde wohl aus Frust gelegt

Aus Unzufriedenheit über ihre Unterbringungssituation sollen drei junge Asylbewerber eine Flüchtlingseinrichtung im ostwestfälischen Hövelhof in Brand gesetzt haben.

Gegen die Bewohner im Alter von 20 und 21 Jahren wurde Haftbefehl wegen besonders schwerer Brandstiftung beantragt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Ein Brandsachverständiger habe bestätigt, dass das Feuer in dem Wohnraum gelegt worden sei, in dem sich die Beschuldigten aufgehalten haben sollen.

Bei dem Feuer in einer Landesunterkunft für Flüchtlinge in Hövelhof-Staumühle am Donnerstagnachmittag waren zahlreiche Menschen verletzt worden. 30 kamen in ein Krankenhaus, eine Person wurde schwer verletzt. Überwiegend habe es sich um leichte Rauchgasvergiftungen gehandelt, sagte eine Polizeisprecherin.

Durch das Feuer brannten zwei der ehemaligen Militärbaracken auf dem weitläufigen Gelände der Flüchtlingsunterkunft komplett ab. Zwei angrenzende Baracken seien nicht mehr bewohnbar, teilte ein Sprecher der zuständigen Bezirksregierung mit.

Seinen Angaben zufolge leben die Bewohner in Zimmern mit bis zu zehn Betten und bleiben höchstens sechs, im Durchschnitt drei Monate in der Einrichtung, bevor sie auf die Kommunen verteilt werden. Die Unterkunft biete Platz für 900 Menschen. Da derzeit nur 500 Asylbewerber in der Einrichtung untergebracht seien, konnten die Bewohner der zerstörten Baracken in andere Gebäude umziehen.

Neben den Tatverdächtigen hatte die Polizei am Donnerstagabend zwei weitere Männer festgenommen. Weil sich der Verdacht gegen sie nicht erhärtete, wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

Auch im nahegelegenen Bad Lippspringe hatte es am Donnerstag in einer Flüchtlingsunterkunft einen Fall von Brandstiftung gegeben. Dort schließt der Staatsschutz einen fremdenfeindlichen Hintergrund nicht aus. Bei dem Kellerbrand wurde niemand verletzt.

