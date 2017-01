Trend auf hoher See : Kreuzfahrtsaison im Norden: Taufe und Mega-Partys

1 von 1 Foto: Ingo Wagner 1 von 1

Die nächste Kreuzfahrtsaison nimmt Anlauf:Mit der «Queen Elizabeth» der britischen Cunard-Reederei ist amDonnerstag (5. Januar) in Hamburg das erste Passagierschiff zu Gast.In Kiel und Warnemünde nimmt die Saison 2017 von April an Fahrt auf.

Allein an diesen drei prominenten An- und Ablegestationen des Nordenssollen 2017 mehr als zwei Millionen Passagiere abgefertigt werden,wie aus den Erwartungen der Terminalbetreiber hervorgeht.

Für Schaulustige sind nicht nur die An- und Ablegemanöver derschwimmenden Hotels ein Hingucker. Hunderttausende «Sehleute» werdenin Hamburg zum Hafengeburtstag (5. bis 7. Mai) und den Cruise Days (8. bis 10.9.) erwartet, wenn sich die Kreuzfahrtschiffe wieder ein Stelldichein in der Elbstadt geben. Am 1. Juni tauft die Reederei Tui Cruises hier ihr sechstes Flottenschiff («Mein Schiff 6»). Im hohen Norden lassen sich die Hotelschiffe traditionell bei der Kieler Woche sehen. In Warnemünde locken fünf «Port Partys» inklusiveSchlepperballett wieder zum Schunkeln und Staunen. Die Standorte imEinzelnen:

PAPENBURG:Nach den Stapelläufen der beiden Kreuzfahrt-Giganten«Ovation of the Seas» und «Genting Dream» sollen 2017 zwei weitereRiesenschiffe die Meyer Werft verlassen: Die «World Dream», dasweitgehend baugleiche Schwesterschiff der «Genting Dream» wird sichlaut Plan im Herbst 2017 auf den Weg über die Ems auf die offene Seemachen. Das mehr als 335 Meter lange Schiff soll Touristen in Asienherum schippern. Schon im Frühjahr geht es für die über 325 Meterlange «Norwegian Joy» auf die Reise. Das Schiff der US-ReedereiNorwegian Cruise Line soll überwiegend chinesische Fahrgäste an Bordnehmen.

HAMBURG:Den Schiffsanlauf am 5. Januar nimmt die HamburgerHafenbehörde Hamburg Port Authority (HPA) zum Anlass, über Planungenim Hafen zu informieren. Eines steht schon fest: AmKreuzfahrtterminal Hafencity gibt es weniger Platz, weil hier dieBaugrube für das neue Gebäude-Ensemble am südlichen Überseequartierausgehoben werden wird. Es soll ein Terminal mit zwei Liegeplätzenbekommen, das mehr als 3000 Passagiere gleichzeitig abfertigen kann.Im beginnenden Baujahr steuern nach Angaben des Betreibers CruiseGate Hamburg noch 27 Passagierschiffe das Hafencity-Terminal an, etwaein Achtel der insgesamt erwarteten Schiffsanläufe. Nach 2016 mit 171Schiffsanläufen sowie 710 000 Passagieren soll auch die bis EndeDezember 2017 laufende Saison wieder ein Rekordjahr mit erwarteten800 000 Passagieren werden.

WARNEMÜNDE:Der Kreuzfahrt-Konkurrenzkampf zwischen den beidenHansestädten dürfte sich 2017 weiter verschärfen. Der Hafen inRostock-Warnemünde erwartet mehr als 800 000 Kreuzfahrtgäste nach 766 000 Abfertigungen im vergangenen Jahr. Mit 192 Anläufen 2017 soll es elf mehr geben als im Vorjahr. Die Kreuzfahrtsaison an der Ostsee läuft vom 27. April bis 12. Oktober. Im kleineren Hafen Wismar mit bisher elf erwarteten Anläufen wird ebenfalls gebuddelt: EinKreuzfahrtliegeplatz wird von Frühjahr an modernisiert.

KIEL:Auch hier gibt es nach Angaben des Hafens Verbesserungen. Das Terminal am Ostseekai werde mit einer neuen Druckrohrleitung an dasstädtische Netz angeschlossen. Dadurch werde die bisherigeAufnahmekapazität für Abwasser vom Kreuzfahrtschiff von 30 Kubikmeterpro Stunde «um ein Vielfaches erhöht», teilte der Betreiber mit. Fürdie Saison vom 9. April bis 21. Oktober sind den Angaben zufolgebisher 128 Anläufe vorgesehen. 420 000 Passagiere sollen demnach anund von Bord gehen, weniger als 2016 mit rund 485 200. Ein Höhepunktder Saison ist die traditionelle Kieler Woche (17. bis 25. Juni), zuder 15 mal Kreuzfahrtschiffe einlaufen.

Nach Angaben des Branchenverbands Clia der internationalenKreuzfahrt-Industrie sollen im laufenden Jahr weltweit 26 Hochsee-,Fluss- und Spezialkreuzfahrtschiffe auf Jungfernfahrt gehen. Bislangsind 448 Kreuzfahrtschiffe unterwegs. Für die Neubauten mahnen dieUmweltschützer seit Jahren die Installation vonAbgasreinigungssystemen an sowie den Einsatz alternativer Kraftstoffewie verflüssigtes Erdgas (LNG), um die Schadstoffemissionen zuverringern.

erstellt am 03.Jan.2017 | 11:15 Uhr