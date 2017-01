Ein Toter und 13 Verletzte : Massenkarambolage auf vereister A1

1 von 1 Foto: Bodo Marks 1 von 1

Hagel und Blitzeis: Bei einer Massenkarambolage auf der A1 zwischen Hamburg und Lübeck ist ein Mensch ums Leben gekommen. Mehrere weitere Menschen wurden verletzt, fünf davon schwer, wie ein Polizeisprecher am Samstagnachmittag sagte.

Mindestens 26 Autos, sowie drei Sattelzüge und ein Kleinlastwagen seien aufeinander gefahren. Vermutlich habe es gehagelt, und dann habe sich auf der Straße eine Eisschicht gebildet, sagte der Sprecher.

Die Autobahn war auch nach Stunden am späten Nachmittag in beide Richtungen noch gesperrt. Am Stauende ist es später zu einem weiteren Unfall zwischen zwei Autos gekommen. Dabei sind nach Polizeiangaben zwei Menschen verletzt worden.

Die Massenkarambolage ereignete sich den Angaben zufolge zwischen Bargteheide und Bad Oldesloe gegen 13.25 Uhr.

von dpa

erstellt am 14.Jan.2017 | 18:56 Uhr

