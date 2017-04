Sogar Schnee möglich : Ostereiersuche bei kühlem und nassem Wetter

Die Ostereiersuche wird in diesem Jahr vielerorts eine nasse Angelegenheit. Tief «Otto» macht den Gang an die frische Luft am Ostersonntag jedenfalls wenig einladend. Bei wechselnder und vielfach starker Bewölkung kommt es wiederholt zu Schauern.