Discounter locken : Ostern lässt die Kassen klingeln

vergrößern 1 von 1 Foto: roland weihrauch 1 von 1

Jakobsmuscheln, Rinderfilet und Lachspralinés: Rechtzeitig vor Ostern schaffen die Discounter in diesen Tagen in ihren Regalen und Kühltruhen wieder Platz für edle Delikatessen. Das Fest ist für Aldi, Lidl und Co. einmal mehr eine willkommene Gelegenheit zu beweisen, dass sie mehr können als nur billig.

„Ostern ist zwar noch nicht das neue Weihnachten, aber es gibt dem Handel schon einen kräftigen Impuls“, erklärt der Handelsexperte Wolfgang Adlwarth von der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK). Es sei eine der einkaufsstärksten Zeiten des Jahres. Das nützten die Händler aus, um sich ins rechte Licht zu rücken. „Lidl hat zweimal im Jahr große Aktionen für Gourmetprodukte: Weihnachten und Ostern“, sagt Adlwarth. Und auch Aldi lockt aktuell mit irischen Rumpsteaks oder neuseeländischen Lamm-Medaillons. „Es geht darum, die eigenen Kunden, die sich an Ostern einen kleinen Luxus gönnen wollen, zu binden - und zu verhindern, dass sie woanders ihre Festtagseinkäufe machen. Und natürlich hofft man auch, Verbraucher anzusprechen, die normalerweise nicht beim Discounter shoppen“, meint der Branchenkenner.

Vor allem ist Ostern aber Süßigkeitenzeit. „In keiner anderen Woche haben die Deutschen im vergangenen Jahr so viel Geld für Süßigkeiten ausgegeben wie in der Osterwoche“, berichtet Michael Griess vom Marktforschungsunternehmen Nielsen. Nicht einmal die Woche vor Weihnachten konnte da mithalten. Rund 450 Millionen Euro geben die Deutschen Nielsen zufolge im Jahr für Osterhasen, Schoko-Ostereier und andere saisonale Osterartikel aus.

Auch für die Spielwarenbranche ist Ostern ein nicht zu vernachlässigendes Thema. „Nach Weihnachten und dem Geburtstag ist Ostern der drittwichtigste Geschenkanlass“, sagt Willy Fischel, Geschäftsführer des Bundesverbandes des Spielwaren-Einzelhandels. Vor allem kleinere Geschenke zwischen 10 und 40 Euro seien gefragt. Mit Weihnachten, auf das 30 bis 40 Prozent des Jahresumsatzes der Branche entfallen, sei Ostern allerdings in der Bedeutung nicht vergleichbar.

Außerdem signalisiere Ostern für viele Branchen den Beginn der Outdoor-Saison, betonte Stefan Hertel vom Handelsverband Deutschland (HDE). Baumärkte und Blumenhändler stellten sich deshalb auf eine erhöhte Nachfrage nach Blumen für den Garten oder den Balkon ein.