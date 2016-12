In niederländischer Klinik : Panne bei künstlicher Befruchtung: Falsches Sperma genutzt

1 von 1 Foto: Ralf Hirschberger 1 von 1

Die Klinik untersucht nun, ob eine der Frauen tatsächlich von einem verkehrten Mann schwanger wurde. «Das Risiko ist klein», teilte das Krankenhaus mit.

Inzwischen sei die Hälfte der betroffenen Frauen schwanger beziehungsweise habe das Kind geboren. Von dem Verfahrensfehler sind den Angaben zufolge auch eingefrorene Embryos betroffen. Die Paare seien informiert worden.

Bei der In-vitro-Fertilisation (IVF) werden im Labor Samenzellen in Eizellen der Frau injiziert. In dem Labor der Klinik wurde dabei von April 2015 bis November 2016 ein verkehrtes Instrument benutzt, in dem sich möglicherweise noch Reste von Samenzellen eines anderen Mannes befanden.

Mitteilung des Krankenhauses

von dpa

erstellt am 28.Dez.2016 | 12:45 Uhr