Nach Glatteis-Chaos : Schmuddelwetter zum Wochenbeginn

Nach dem eisigen Wochenende startet die neue Woche deutschlandweit mit Schmuddelwetter. Es werde milder und bleibe feucht, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Bereits am Sonntag hatte es in vielen Regionen des Landes Plusgrade gegeben. Die höchste Temperatur wurde im Rheinland gemessen - dort waren es vier Grad. In der Nacht auf Montag sanken die Temperaturen zwar vielerorts wieder unter den Gefrierpunkt und es wurde stellenweise glatt, die großen Verkehrsprobleme wie noch am Wochenende blieben jedoch aus.

Im Vergleich zum Glatteis-Chaos am Samstag und in der Nacht zum Sonntag seien die Straßenverhältnisse «nicht mal ansatzweise vergleichbar», sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Düsseldorf am frühen Montagmorgen. In Nordrhein-Westfalen hatte die Landesleitstelle der Polizei alleine zwischen Samstagmittag und dem frühen Sonntagmorgen mehr als 1500 Verkehrsunfälle gezählt.

Ähnlich turbulent war es zu dieser Zeit auch auf Straßen und Autobahnen in anderen Bundesländern. «Am Wochenende war die Verkehrslage intensiver», sagte ein Sprecher der Polizei Rosenheim am frühen Sonntagmorgen. «Im Laufe des Sonntags ist es dann schon weniger geworden.» Das niedersächsische Innenministerium sprach ebenfalls von einer ruhigen Verkehrslage in der Nacht zum Montag. In Niedersachsen hatten Eisregen und gefrierende Nässe am Wochenende noch zu langen Staus und zahlreichen Unfällen geführt.

Für die kommenden Tagen geht der DWD von wechselhaftem Wetter aus. Am Montagabend erwarten die Meteorologen Schauer und Sprühregen. In den Hochlagen kann es dann auch wieder schneien. Spiegelglatte Straßen nach Eisregen wie am Wochenende gibt es dann zwar voraussichtlich erstmal nicht mehr, durch überfrierende Nässe kann es aber trotzdem glatt werden. Eines ist in den kommenden Tagen fast gar nicht in Sicht: Die Sonne wird wohl allerhöchstens ganz kurz durch die Wolken blitzen.

erstellt am 09.Jan.2017 | 06:50 Uhr

